المغرب رقم 17، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026

نجح منتخب المغرب في حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعدما ضمن صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية للمونديال.

وتقام بطولة كأس العالم، نسخة 2026، العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، حيث سيتم إجراء القرعة يوم الجمعة الموافق 5 من ديسمبر المقبل.

وتعد تلك هي النسخة الأولى بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلًا من 32، حيث سيتم تقسيم الفرق على 12 مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وثاني المنتخبات العربية المتأهلة، بعد الأردن.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

وأصبح المغرب هو المنتخب رقم 17 الذي يتأهل لنهائيات مونديال 2026.

وتأهلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 باعتبارها الدول المضيفة.

ومن قارة آسيا، تأهلت منتخبات الأردن واليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

أما من أمريكا الجنوبية فتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي، بجانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا، والمغرب من أفريقيا.

ووفقا لقواعد فيفا، يتأهل 9 منتخبات مباشرة من إفريقيا، إلى جانب آخر محتمل من خلال الملحق، إلى جانب 8 متأهلين من آسيا، بخلاف آخر محتمل من الملحق، و6 متأهلين من أمريكا الجنوبية، وبالمثل مرشح محتمل من المرحلة الفاصلة.

ومن كونكاكاف يتأهل 6 فرق، إلى جانب آخر محتمل من مرحلة الملحق الفاصلة، ويتأهل منتخب واحد من قارة أوقيانوسيا، مع وجود احتمالية إضافة آخر من خلال الملحق، أما أوروبا فيتأهل 16 فريقًا.

ويتأهل 46 منتخبًا من القارات المذكورة، بشكل مباشر، في حين أن المقعدين المتبقين يتحددان من خلال ملحق فاصل بين الاتحادات المختلفة، بعد انتهاء مرحلة التصفيات.

وبالطبع، تأهلت الدول الثلاثة المضيفة للبطولة بشكل تلقائي، وهي، أمريكا، كندا والمكسيك.

ولم يتأهل أحد بعد من قارة أوروبا، حيث تستمر التصفيات حتى شهر مارس المقبل، على أن يتأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر (متصدرو المجموعات الـ12)، في حين أن البطاقات الأربعة المتبقية ستُحدد من خلال ملحق يضم 12 منتخبًا (أصحاب المركز الثاني في المجموعات المذكورة)، بخلاف أفضل 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية (التي لم تتأهل بالفعل).

