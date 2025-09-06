قنابل وغاز مسيل للدموع، الشرطة الصربية تواجه تظاهرات الآلاف ضد الرئيس في نوفي ساد (فيديو)

أطلقت الشرطة الصربية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة "نوفي ساد"، نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وتعد هذه التظاهرة، التي جمعت محتجين ضد الرئيس ألكسندر فوتشيتش، واحدة من سلسلة من الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد، منذ الانهيار المميت لسقف محطة قطار "نوفي ساد" في نوفمبر الماضي، في حادثة أسفرت عن مقتل 16 شخصًا.

🚨🇷🇸⚡BREAKING | Massive anti-Vucic protests rock Novi Sad:



Thousands rally against President Vučić demanding early elections and reforms — police respond with tear gas.#Serbia pic.twitter.com/awUq5RyvSB — Khilafat Defense (@khilafatdefense) September 6, 2025

ويندد المتظاهرون بقضية فساد ويطالبون بتحقيق شفاف وبإجراء انتخابات مبكرة في صربيا، بحسب "فرانس برس".



وقال المتظاهرون ومعظمهم طلاب، إن الاحتجاجات التي كانت سلمية في السابق تحولت إلى أعمال عنف بسبب القمع الشديد من الشرطة وأنصار الحكومة.

وخلال التظاهرة في مدينة "نوفي ساد"، الجمعة، ألقى المتظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردّت بإلقاء الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريقهم، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي إن 11 شرطيًّا أصيبوا أمام كلية الفلسفة، محذرا من أنه سيتم توقيف أشخاص.

وانتقد المتظاهرين لمحاولتهم "احتلال مباني جامعة نوفي ساد" واتهمهم بـ"تهديد الاستقرار والأمن في صربيا".

وقال "يجب على الناس في صربيا أن يعرفوا أن الدولة أقوى من أي كان وهكذا ستكون الحال دائما"، مشيرًا إلى أن تظاهرات مؤيدة للحكومة ستنظم في أنحاء البلاد الأحد.

