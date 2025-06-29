اتهامات بالفساد وتضييق على المعارضين والإعلام، صربيا تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية

نشرت الشرطة الصربية منذ أمس العشرات من قوات مكافحة الشغب في محيط المباني الحكومية والبرلمان.



شهدت بلجراد مساء السبت اشتباكات بين الشرطة الصربية ومتظاهرين مناهضين للحكومة يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش المستمر منذ 12 عامًا.

ونشرت الشرطة العشرات من قوات مكافحة الشغب في محيط المباني الحكومية والبرلمان وحديقة بيونيرسكي القريبة، حيث تجمعت حشود من أنصار فوتشيتش من جميع أنحاء البلاد في احتجاج مضاد.

وبعد انتهاء الاحتجاج في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، ألقى بعض المحتجين الذين كانوا يرغبون في التصدي لأنصار فوتشيتش، الزجاجات والحجارة والمشاعل على الشرطة التي استخدمت القوة لتفريقهم في عدة مواقع بوسط مدينة بلغراد. وردد المحتجون هتافات تطالب الشرطة بالتوقف عن التدخل.

اعتقال عشرات المحتجين



وقال دراغان فاسيليفيتش مدير الشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين بينما وردت أنباء عن إصابة ستة من أفراد الشرطة في الاشتباكات.

وقال الرئيس فوتشيتش إن المحتجين حاولوا إسقاط الدولة. وكتب على صفحته على إنستجرام: "أرادوا (المحتجون) إسقاط صربيا وباءت محاولاتهم بالفشل".

قال وزير الداخلية إيفيكا داسيتش في بيان إن "الشرطة ستتحرك للحفاظ على النظام العام وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإرساء النظام العام والأمن... وستستخدم جميع صلاحياتها لصد الهجمات واعتقال جميع من اعتدوا على الشرطة".

احتجاجات تثير قلق فوتشيتش



وأثارت الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في أنحاء البلاد قلق فوتشيتش، الرئيس الذي تنتهي ولايته الثانية في 2027 عندما تجرى أيضًا انتخابات برلمانية.

ويتهم معارضون الرئيس فوتشيتش وحلفاءه بأن لهم صلة بالجريمة المنظمة وممارسة العنف ضد المنافسين وفرض قيود على حرية الإعلام، وهو ما ينفيه فوتشيتش وحلفاؤه.

ورفض فوتشيتش في وقت سابق إجراء انتخابات مبكرة وذكر أن "قوى أجنبية" لم يُحددها تقف وراء الاحتجاج. وطالب بضبط النفس لكنه حذّر من أن السلطات لن تتهاون مع العنف.



وأضاف للصحفيين في بلجراد "سيتم الدفاع عن البلاد، وسيُقدَّم الخارجون عن القانون إلى العدالة".

وفي الأيام التي سبقت الاحتجاج، اعتقلت الشرطة نحو 12 ناشطًا مناهضًا للحكومة بتهمة تقويض الدستور والإرهاب. ونفى جميعهم هذه التهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.