محمود صابر عن سوء الأداء أمام إثيوبيا: تفكيرنا كان مشغولا بمباراة بوركينافاسو وحلم التأهل للمونديال

قال محمود صابر لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن تأخر الفريق في إحراز هدف التقدم أمام إثيوبيا حتى الدقيقة 40، تسبب في حالة من التوتر لزملائه اللاعبين داخل الملعب، وحتى على مقاعد البدلاء.

وأشار محمود صابر في تصريحات لشاشة أون سبورت، إلى أن حالة التوتر هذه سببها انشغال أغلب اللاعبين بالتفكير في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو، وهو منافس قوي خاصة عندما تكون المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وفي أجواء مناخية صعبة تتمثل في ارتفاع درجة الرطوبة لأرقام قياسية.

أشكر حسام حسن على ثقته

وردًّا على سؤال حول الثقة التي يحظى بها من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وحرصه دائمًا على إشراكه في مباريات الفريق سواء أساسيًّا أم بديلًا، رد صابر بأن المدير الفني للفراعنة يثق به وأنه يشكره على هذه الثقة.

وواصل محمود صابر: "حسام حسن يتحدث معي باستمرار أثناء تدريبات منتخب مصر، ويساعدني على تطوير مستواي، ودائمًا يؤكد لي أن دوري قادم قريبًا في التشكيلة الأساسية للفراعنة".

حسم بطاقة التأهل أمام بوركينا فاسو

اختتم محمود صابر تصريحاته، بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز على منتخب مصر على ملعبه ووسط جماهيره، لحسم بطاقة التأهل للمونديال في موقعة الثلاثاء وعدم الإنتظار حتى الجولتين الأخيرتين من التصفيات أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.