من الفيديو إلى المحكمة، رحلة محاسبة المعتدين على كلب المعادي

أعادت واقعة الاعتداء الوحشي على كلب المعادي حتى فارق الحياة، الجدل حول الحماية القانونية للحيوانات في مصر، والعقوبات التي تنتظر المعتدين لا سيما أن القضية تحولت من مجرد فيديو صادم على مواقع التواصل إلى بلاغ رسمي فتحته النيابة العامة، لتبدأ رحلة محاسبة الجناة.

ماذا يقول القانون في الاعتداء على الحيوانات ؟

القانون المصري يتضمن أكثر من مادة يمكن تطبيقها على مثل هذه الواقعة:

1. قانون العقوبات (المادة 357):

يعاقب بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل حيوانًا مستأنسًا أو أضر به إضرارًا كبيرًا.



2. قانون الزراعة (المادة 119):

يتضمن نصوصًا خاصة بحماية الحيوانات والطيور، وتوقيع غرامات على من يتسبب في إيذائها أو قتلها بدون مبرر.



3. مبدأ القسوة على الحيوان:

في قضايا سابقة، استندت النيابة العامة إلى هذه المواد ووجهت للمعتدين تهمة "التعدي على حيوان أليف" مع تشديد العقوبة إذا اقترنت الواقعة بظروف قاسية أو أدت إلى نفوق الحيوان.

إهانة الحيوانات، من لحظة الضبط إلى المحاكمة

الضبط: تتحرك الشرطة بمجرد تداول الفيديو أو البلاغ، ويتم تحرير محضر بالواقعة.

التحقيق: النيابة تستجوب المتهمين، وتوجه إليهم تهم القتل العمد لحيوان أو التسبب في إيذائه.

المحاكمة: تُحال القضية إلى محكمة الجنح، حيث تنظر في الأدلة والشهادات، وغالبًا ما يتم الحكم بالحبس أو الغرامة مع إمكانية التشديد إذا تكرر الفعل.

عقوبة البلطجة على الحيوانات

العقوبات المتوقعة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 200 جنيه وفق النص القديم، لكن في الواقع تُشدد العقوبة أحيانًا استنادًا لتوصيف "البلطجة" أو "الإضرار العام".

وفي بعض القضايا الأخيرة، لجأت النيابة لتكييف الاتهام على نحو أشد لمحاسبة الجناة بما يردع غيرهم.

