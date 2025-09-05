السبت 06 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يوقع على أمرا تنفيذيا لتغيير مسمى وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم على أمر تنفيذي لتغيير مسمى وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد ترامب: "أعتقد أن اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة خاصة في ضوء الوضع الذي يعيشه العالم الآن".

 

تغيير اسم وزارة الدفاع

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى إظهار صورة أكثر قوة وحزم.


ووفقًا لوثيقة رسمية، سيوقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا يسمح باستخدام "وزارة الحرب" كـ "اسم ثانوي" للوزارة، نظرًا لكون اسمها الرسمي محددًا بموجب القانون.

 وأوضحت الوثيقة أن التسمية الجديدة "تعكس رسالة أقوى من الجاهزية والعزم".

وبحسب الوثيقة، فإن الأمر التنفيذي "يُلزم وزير الحرب باقتراح إجراءات، تشريعية وتنفيذية، من شأنها تغيير الاسم بشكل دائم"، مع السماح باستخدام الألقاب الثانوية مثل "وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة والمناسبات البروتوكولية داخل السلطة التنفيذية.


وكان ترامب قد كرر في الأسابيع الأخيرة رغبته في هذا التغيير، معتبرًا أن تسمية "الدفاع" "أكثر من اللازم دفاعية".

وقال للصحفيين في 25 أغسطس: "كان هذا هو الاسم عندما انتصرنا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لقد فزنا بكل شيء"، مضيفا إنه "لا يريد أن يكون مجرد مدافع"، بل يعتزم أيضًا أن "يهاجم".


يشار إلى أن "وزارة الحرب" أُنشئت في بدايات استقلال الولايات المتحدة للإشراف على القوات البرية، قبل أن يتم حلها ضمن إعادة تنظيم حكومية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُمجت مع البحرية وسلاح الجو تحت "المؤسسة العسكرية الوطنية"، التي تحولت لاحقًا في عام 1949 إلى وزارة الدفاع.

