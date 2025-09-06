خلال ساعات، محاكمة شقيقين متهمين بقتل مقاول السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة شقيقين متهمين بقتل مقاول السلام بسبب الخلاف حول أعمال تشطيب شقة بسبب هو خلاف حول مبلغ مالي “ألفي جنيه” لم يكن الطرف الأول متفقًا عليه مع المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل مقاولًا في تشطيب الشقق السكنية، حيث يتسلم الشقة على الطوب الأحمر دون أي تشطيب مقابل مبلغ مالي من مالكها على أن يسلمها إليه مشطبة على المفتاح.

المتهمان افتعلا مشاجرة مع المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه اتفق مع المتهمين وهما من أصحاب ورش الألوميتال على إنهاء تشطيب إحدى الشقق مقابل 26 ألف جنيه وتراضى الطرفان على ذلك، إلا أنهما عند التسليم رفضا وطلبا مبلغ ألفي جنيه زيادة عن الاتفاق وهو الأمر الذي رفضه المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن الخلاف كان قد انتهى منذ شهور وظن المجني عليه أن الأمور باتت طبيعية ولم يكن يعلم أن المتهمين بيتا النية للانتقام منه ويوم الواقعة توجه الأول صحبة شريكه إلى منطقة السلام لشراء مواد بناء من مكان قريب من ورش المتهمين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ما إن رأيا المقاول وشريكه حتى افتعلا معهما مشاجرة وقاما بالبصق عليهما لتنشب مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بعصي وشوم وطوب حتى أصيب المجني عليهما إصابات بالغة لقي على إثرها أحدهما مصرعه بينما يعالج الآخر.

مقتل مقاول في السلام

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع مقاول تشطيبات، خلال مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات على تشطيب شقة سكنية.



وكشفت التحريات ان المتهمين يعملان مع المجني عليه في تركيب الألوميتال ويوم الواقعة نشب خلاف بينهما وبين الأخير فتعديا عليه بالضرب المبرح فأسقطاه غارقًا في دمائه.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.