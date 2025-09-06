أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 423 درهمًا، “115” دولارًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 370 درهمًا “100.8” دولار، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

بلغ عيار 18 نحو 317 درهمًا، “86” دولارًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية

وعالميًّا، واصلت أسعار المعدن النفيس صعودها لتسجل العقود الفورية 3576 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخى عند 3585 دولارًا، مدفوعة بمزيج من رهانات خفض الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الغموض الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 3633 دولارًا للأوقية.

