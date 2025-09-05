الجمعة 05 سبتمبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم

تشهد  أسعار الألومنيوم، استقرارا ملحوظا بنهاية تعاملات  شهر سبتمبر الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، والتى يتم إعلانها مع بداية كل شهر.

أسعار الألومنيوم اليوم 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

 

 سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته مصنوعه في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

 

 

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

البتلو يرتفع 52 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

