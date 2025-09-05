خبيرة ترصد أبرز القطاعات النشطة بالبورصة في النصف الأول من 2025

رصدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أداء أبرز القطاعات بالبورصة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الأسمدة والبتروكيميات فقد ارتفع بشكل جيد للغاية خلال الأشهر الأولى من العام.

ويأتي على رأس تلك الأسهم، سهم الدولية للأسمدة، حيث حقق خلال النصف الأول صعودا ليصل إلى 30.40 جنيه، وهو من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات مع بداية السنة كان يسجل 6.4 جنيه، وحققت الشركة ارتفاعا في الأرباح بنسبة 30.4%، حيث سجلت الأرباح 116.11 مليون جنيه مقابل 89.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠٢٤.

وأضافت أن من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات سهم المالية والصناعية، حيث سجل في بداية العام الجاري نحو 100 جنيه. ثم سجل 258 وفي نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ انخفض قرب ١٨٠ جنيها بسبب وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 25% علي أساس سنوي حيث سجل أرباح 242.4 مليون جنيه مقابل 322.58 مليون جنيه في نفس الفترة في عام ٢٠٢٤ .

وقالت إن من أهم أسباب استمرار صعود السهم في سوق المال هو تحقيق صافي مبيعات بقيمة 2.36 مليار جنيه مقابل صافي مبيعات 1.68 مليار جنيه في نفس الفترة عام ٢٠٢٤



ومن أهم الأسهم في القطاع أيضا النشطة خلال النصف الأول سهم أبوقير للأسمدة حيث ارتفع خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ إلى ٦٦ جنيه والمستهدف له خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ الي ٩٠ جنيها وحققت الشركة صافي أرباح في النصف الأول 7.69.مليارات جنيه بزيادة قدرها 20% مقابل العام الماضي.

وأشارت إلى أن المستهدف الصاعد خلال النصف الثاني من العام الدولية للأسمدة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ هو ٥٠ جنيها والمستهدف الصاعد المالية والصناعية ٢٦٠ جنيها في منتصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

