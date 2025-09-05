الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أبرز القطاعات النشطة بالبورصة في النصف الأول من 2025

د.صفاء فارس، فيتو
د.صفاء فارس، فيتو

رصدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أداء أبرز القطاعات بالبورصة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الأسمدة والبتروكيميات فقد ارتفع بشكل جيد للغاية خلال الأشهر الأولى من العام.

ويأتي على رأس تلك الأسهم، سهم الدولية للأسمدة، حيث حقق خلال النصف الأول صعودا ليصل إلى 30.40 جنيه، وهو من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات مع بداية السنة كان يسجل 6.4 جنيه، وحققت الشركة ارتفاعا في الأرباح بنسبة 30.4%، حيث سجلت الأرباح 116.11 مليون جنيه مقابل 89.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠٢٤.

 

وأضافت أن من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات سهم المالية والصناعية، حيث سجل في بداية العام الجاري نحو 100 جنيه. ثم سجل 258  وفي نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ انخفض قرب ١٨٠ جنيها بسبب  وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 25% علي أساس سنوي حيث سجل أرباح 242.4 مليون جنيه مقابل 322.58 مليون جنيه في نفس الفترة في عام ٢٠٢٤  .

وقالت إن من أهم أسباب استمرار صعود السهم في سوق المال هو تحقيق صافي مبيعات بقيمة 2.36 مليار جنيه مقابل صافي مبيعات 1.68 مليار جنيه في نفس الفترة عام ٢٠٢٤


ومن أهم الأسهم في القطاع أيضا  النشطة خلال النصف الأول  سهم أبوقير للأسمدة حيث ارتفع خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ إلى ٦٦ جنيه والمستهدف له خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ الي ٩٠ جنيها وحققت الشركة صافي أرباح في النصف الأول  7.69.مليارات جنيه  بزيادة قدرها 20% مقابل العام الماضي.

وأشارت إلى أن المستهدف الصاعد خلال النصف الثاني من العام الدولية للأسمدة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ هو ٥٠ جنيها والمستهدف الصاعد المالية والصناعية ٢٦٠ جنيها في منتصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسواق المال الدولية للاسمدة خبيرة اسواق المال صفاء فارس خبيرة أسواق المال كيما

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وزارة الثقافة تنظم 150 فعالية بأنحاء الجمهورية

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف

"الـحـيـاء خـير كـلـه"، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد

دراما ضريبة بورصة مصر

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

نتنياهو يهاجم بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة ؟

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads