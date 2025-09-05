الجمعة 05 سبتمبر 2025
البرلمان التايلاندي يوافق على تعيين أنوتين شارنفيراكول رئيسًا للوزراء

رئيس وزراء تايلاند،
رئيس وزراء تايلاند، فيتو

فاز صاحب الإمبراطورية العقارية المحافظ أنوتين شارنفيراكول  بالتصويت في البرلمان التايلاندي ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد.


وحصل أنوتين على 311 صوتا محققا غالبية مريحة من بين 492 نائبا في مجلس النواب بالجمعية الوطنية التايلاندية، وفق النتائج النهائية الرسمية.


وصرح نائب رئيس البرلمان شالاد خامشوانج "وافق البرلمان على ترشيح أنوتين شارنفيراكول رئيسا للوزراء".
وعلى الملك الموافقة على تعيينه ليصبح رسميا.


قبل ساعات من التصويت، غادر رئيس الوزراء التايلاندي السابق (2001-2006) رجل الأعمال تاكسين شيناواترا الذي أطاح التصويت بحزبه من السلطة، البلاد في طائرة خاصة.


وعلى منصة إكس كتب تاكسين أنه غادر تايلاند لإجراء فحوص طبية في سنغافورة، لكنه قرر في النهاية تحويل وجهته إلى دبي بسبب إغلاق المطار.


وتواجه تايلاند صعوبات في تشكيل حكومة جديدة منذ إقالة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا ابنة تاكسين التي كانت في السلطة منذ أغسطس 2024 وتمت إقالتها الأسبوع الماضي بسبب تعاملها مع الأزمة الأخيرة مع كمبوديا.

تايلاند تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء التايلاندي كمبوديا البرلمان التايلاندي

