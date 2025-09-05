الجمعة 05 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

غينيا تفوز على الصومال بثلاثية في تصفيات كأس العالم

جيراسي نجم منتخب
جيراسي نجم منتخب غينيا

فاز منتخب غينيا على نظيره الصومال بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة. 

تشكيل غينيا ضد الصومال 

ويتربع منتخب الجزائر على قمة المجموعة السابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بعدما تخطي بوتسوانا بنتيجة 3-1 بالجولة السابعة.

 

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم

1- الجزائر.. 18 نقطة من 7 مواجهات. 

2- موزمبيق.. 12 نقطة من 6 مواجهات. 

3- غينيا.. 10 نقاط من 7 مواجهات. 

4- بوتسوانا.. 9 نقاط من 7 مواجهات. 

5- أوغندا.. 9 نقاط من 6 مواجهات. 

6- الصومال.. نقطة من 6 مواجهات.

 

وكان منتخب الجزائر، حقق الفوز على نظيره بوتسوانا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

 

وسجل هدف المباراة الأول لمنتخب الجزائر محمد الأمين عمورة من كرة عرضية قابلها برأسه في الشباك في الدقيقة 33.

وبعد الهدف بعشر دقائق أدرك منتخب بوتسوانا التعادل من خطأ دفاعي، عن طريق اللاعب كوبيلانج.

وفي الدقيقة 71، نجح النجم بغداد بونجاح في تسجيل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء 3-1 للجزائر على حساب بوتسوانا. 

