غدا، طرح استمارة اشتراكات المترو الطلابية للخط الثالث

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة غدا السبت.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

الخط الأخضر الثالث يستعد للعام الدراسي الجديد

استمارات اشتراكات الطلاب هتكون متاحة اعتبارًا من السبت 6 سبتمبر بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

وأصدرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.

