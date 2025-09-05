الجمعة 05 سبتمبر 2025
69 شهيدًا و422 مصابًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 422 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

 وأضافت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 جرحى، بينهم آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

عشرات الشهداء بقصف الاحتلال على غزة منذ الفجر

 ومن جهته قال مستشفى شهداء الأقصى، إن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية داخل أبراج غزة بزعم استخدامها من قبل حماس

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر في مدينة غزة، تنفيذا لخطة إسرائيلية لتهجير نحو مليون فلسطيني باتجاه الجنوب ثم احتلال المدينة.

وتشهد عدة أحياء في غزة نزوحا باتجاه الغرب والجنوب، لكن كثيرين يرفضون دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو جنوبي القطاع.

