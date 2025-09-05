أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 فى الإمارات العربية المتحدة، وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 427 درهما، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 379درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

بلغ عيار 18 نحو 325 درهما، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أداء الذهب من بداية 2025

جدير بالذكر في بداية عام 2025، استمر الذهب في رحلة صعودية قوية بدأت في 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية في أبريل 2025.

جاء هذا الارتفاع مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي سجلت طلبًا صافيًا يقارب 710 أطنان ربع سنوية، ومع ذلك شهدت الأسعار تقلبات حادة، حيث تراجعت إلى حوالي 3250 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 3396 دولارًا في يونيو.

