أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الجمعة 2025.9.5 في المملكة العربية السعودية وفقا لآخر تحديث وبعد ارتفاع الأسعار العالمية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

428 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

374 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

321 ريالا للبيع

سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي

قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

 

 

 

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: "سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفي المقابل، يعد الذهب مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات"، بحسب وكالة بلومبرج.

سيناريوهات أسعار الذهب

وطرحت المذكرة عددًا من السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الذهب، مع توقع أساسي بوصول الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وسيناريو ثان ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر يقدر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب أداءً استثنائيا هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وبلغ مستوى قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، كما تلقى دعمًا إضافيا مؤخرا بعد تحركات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الفيدرالي، بما في ذلك محاولات لعزل الحاكمة ليزا كوك.

 

