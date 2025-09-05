بعد تعرضه للإساءة، راغب علامة يتحرك قضائيا ضد المتطاولين

أصدر المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة، بيانًا كشف فيه تعرضه مؤخرًا لسلسلة من الإهانات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها لا تليق بمكانته ولا بجمهور الفن الراقي.

وأكد البيان أن هذه التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، ولا تتوافق مع مبادئ راغب علامة، مشددًا على أن المكتب القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا، وذلك وفقًا للقانون.

على جانب آخر يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي يوم 7 سبتمبر المقبل في تونس، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف.

وطرحت الجهة المنظمة لحفل راغب علامة، أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 94 دينارا بما يعادل 1.583.9 جنيه مصري، حتى تصل إلى 156 دينارا، بما يعادل 2،628.6 مصري.

ومن المفترض أن يقدم راغب علامة خلال الحفل باقة من أفضل أغانيه الذي يحبها جمهوره ويتفاعل معها بشكل كبير، ومن أبرزها أنا قادر، أنا اسمي حبيبك، قرب لحدي، عملت المستحيل، خدت بالي، مابقتش بحلم، ذكريات، مليون مرة، يلعب على مين، أنا ضايع من دونك، تعاليلي وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.