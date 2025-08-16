راغب علامة ونانسي عجرم في حفل مشترك بلبنان، الليلة

يحيي الليلة الفنان اللبناني راغب علامة حفلا في منطقة فقرا بلبنان.

وتشارك راغب علامة في إحياء الحفل الفنانة نانسي عجرم، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبي راغب ونانسي.

كان الفنان راغب علامة قال مؤخرا: إنه لم يخضع للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أزمة حفل الساحل الشمالي وتصرفات المعجبات علي المسرح.

راغب علامة: نقابة الموسيقيين المصرية بيتي



وقال راغب علامة إنه يعتبر نقابة المهن الموسيقية المصرية بيته وأنه يحترمها ويقدرها، مشيرا إلي أنه لا يتأخر أبدا عن الحضور للنقابة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بنقابة الموسيقيين: “ مصر هوليود الشرق وعيشنا مع الفن عشرات السنوات وطلعنا كتير بنجاحات ودا أحلي حاجة في الدنيا”.

وعن أزمة ما حدث على المسرح خلال حفله قال أنا مقدرش أكون من الفنانين اللي بتصد الناس، المفروض أن الجهة المنظمة هي اللي المفروض تحمينا والمسرح لازم يكون الفنان واخد راحته فيه وأنا بحب التفاعل مع الجمهور والكل عارف طريقتي مع الجمهور.

