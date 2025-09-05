تصدير 30 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (8) سفن، وتم تداول (50 ألف) طن بضائع و(1071) شاحنة و(208) سيارات.

تصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(583) شاحنة و(126) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (44000) طن بضائع و(488) شاحنة و(82) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن، وهى YASSIN BEY، ALcudia Express، القاهرة بينما تغادر السفينة BOS ANGEL وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينتين Belagos Express، Poseidon Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express، Poseidon Express، وغادرت السفينتين ALcudia Express والقاهرة.

شهد ميناء نويبع تداول (5100) طن بضائع و(405) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن آور، آيلة والحسين.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2220 راكبا.



