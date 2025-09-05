رئيس الإنجيلية: المواطنة تتحقق بالعمل الجاد والمشاركة المجتمعية والاستمرارية

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات الجولة الثانية من مؤتمر إعداد قادة الشباب SLU، والذي يُعقد برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية وبالشراكة مع خدمة TC مصر، برئاسة القس طوني جورج، مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، ويستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا، بهدف إعدادهم وتدريبهم على مفاهيم القيادة، وتنمية مهاراتهم الحياتية والروحية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم.

المواطنة ليست مجرد انتماء بالهوية

وأقيمت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس إسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام: الدكتور القس عادل جاد الله، والشيخ رضا البطل، والشيخ ناصر صادق، إلى جانب مجلس إدارة بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه"، الشيخ سمير جاب الله، والأستاذة إيفا بطرس، وعدد من القادة والخدام.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن المواطنة ليست مجرد انتماء بالهوية، بل تتحقق بالكفاح والمشاركة والاستمرارية في العمل من أجل الوطن، مشددًا على أن المواطنة تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن الكتاب المقدس يقدم نماذج مضيئة لها، مثل يوسف الذي كان أمينًا في مصر وساهم في إنقاذها من المجاعة. وأوضح أن الإيمان المسيحي دعوة عملية للالتزام بالقوانين وخدمة المجتمع بالحب والصدق، وأننا مدعوون أن نكون "سفراء عن المسيح" في وطننا.

كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، كلمة قالت فيها: "من المهم أن تثقل مهاراتك لتحقق أحلامك، ففي مواجهة التجارب القوية والضيقات لا بد من الهدوء والصبر والإيمان بالله."

وألقت أيضًا الأستاذة الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وعضو مجلس النواب السابق، كلمة مؤثرة شددت فيها على أن: "الوطن عطية من الله ومسؤولية، وحضارتنا المصرية سبقت العالم في كل شيء. وتذكروا دائمًا قول الكتاب المقدس: من مصر دعوت ابني، والوصية: مبارك شعبي مصر، ورحلة العائلة المقدسة التي باركت أرضنا وجعلتها رمزًا للتاريخ والإيمان."

ويواصل المؤتمر فعالياته التي تتضمن جلسات وورش عمل متنوعة حول مفاهيم القيادة، والمواطنة، والدور المجتمعي، وصناعة التأثير، بمشاركة نخبة من المتحدثين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.