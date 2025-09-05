جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات موسعة للتصدي للمخالفات

في إطار مواصلة الجهود للتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات والعشوائيات، وتنفيذ القانون للحفاظ على المظهر الحضاري، نفذت إدارات الأحياء بالتجمعات الأول والثالث والخامس بمدينة القاهرة الجديدة، حملات موسعة أسفرت عن إزالة العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه في التجمع الأول، وتحت إشراف المهندس سيد حسن إبراهيم، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، تم إزالة أعمال مخالفة بغرف السطح للقطع أرقام (111، 92، 29) بحي البنفسج 10، وإزالة أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالفيلا رقم 149 بحي النخيل، وإزالة شدّة خشبية مخالفة بغرف السطح للفيلا رقم 274 بحي النخيل، فضلًا عن تنفيذ قرارات إزالة لغرفة سطح بالقطعة 219 شرق الأكاديمية (2)، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات للقطع المخالفة بتحويل الوحدات من سكني إلى تجاري وإداري بحي البنفسج، وغلق وتشميع وتحفظ على المعدات المخالفة للنشاط بحي الياسمين، إضافة إلى تنفيذ حملات لضبط المخالفين لغسيل السيارات.

وفي التجمع الثالث، وتحت إشراف وحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، تم إزالة مبانٍ عشوائية (كانتين) بحي الأندلس، وإزالة فورية للشروع في أعمال زيادة بغرف السطح بالقطع (261 – 528 – 1 امتداد الأندلس 1)، وأعمدة زائدة بالقطعة 69 (جاردينيا 1)، وأعمال مخالفة في الردود الجانبي والخلفي بالقطع (177 – 65 جاردينيا 1).

كما شملت الحملة إزالة تحويل البدروم والأرضي إلى سكني (دوبلكس) بالقطعة 760 الأندلس 2/2، وإزالة التعدي على الرصيف أمام القطعة 153 منطقة 2/1 الأندلس، وأعمال بناء أعلى غرف السطح بالقطع (191 – 163) الأندلس 2/1، وحملات على الباعة الجائلين ورفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بحي الأندلس مع التحفظ على المعدات والخامات.

أما في التجمع الخامس، وتحت إشراف الدكتورة ريهام حسن، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، فقد تم إزالة زيادة بغرف السطح بالقطعة رقم 97 عائلي 3 بحي المستثمرين الجنوبية، وإزالة بلاطة خرسانية بالردود الجانبي للقطعة رقم 243 بالدفاع الوطني، وإزالة بناء بغرف الحديقة الخاصة بعمارة 3 أ بحي المصراوية، فضلًا عن إزالة أعمدة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 48 المنطقة الثانية بحي اللوتس، وإزالة الردود الجانبية بالقطعة رقم 29 بحي الشويفات، وغلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للقطعة رقم 244 بحي النرجس 5 لممارسة نشاط حضانة وإداري مخالف.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أن الحملات مستمرة يوميًا بجميع الأحياء للتعامل الفوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعديات على المرافق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على الطابع العمراني المميز لمدينة القاهرة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.