وزير الإسكان: 275 ألف متر مكعب يوميا الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

شريف الشربيني
شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طاقات محطات تحلية مياه البحر التي تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة مطروح بلغت 205 آلاف م3/يوم، بجانب محطتين جارٍ تنفيذهما بطاقة إنتاجية 70 ألف م3/يوم، وبذلك ستصبح الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر بالمحافظة 275 ألف م3/يوم، وذلك في إطار تلبية احتياجات مياه الشرب بالمحافظة.

أكد وزير الإسكان، خلال متابعته سير عمل منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، مواصلة جهود وزارة الإسكان في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية.

وأوضح وزير الإسكان أن محطات تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح تشمل محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم.

في سياق آخر، أعلن  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم  وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد  14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025، لافتًا إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد  21 /9/ 2025، لافتا الي أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

