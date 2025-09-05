الجمعة 05 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

طرح برومو مسلسل "وتر حساس 2" والعرض بداية من 21 سبتمبر

وتر حساس 2
وتر حساس 2

 طرحت قناة ON برومو مسلسل “وتر حساس 2”، والذى كشف عن العديد من المواجهات مثل الحب والزواج والخيانة والصراعات الجديدة، فيما أعلنت القناة عن انطلاق عرض العمل بدءً من يوم 21 سبتمبر الجارى ليكون أحد الأعمال الدرامية على شاشات المتحدة فى موسم الأوف سيزون.

يأتى تقديم الجزء الثانى من مسلسل “وتر حساس” استكمالًا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول عند عرضه فى أكتوبر الماضى، وهو ما دفع صنّاع العمل إلى تقديم موسم ثانٍ، مع إدخال خطوط درامية جديدة وشخصيات إضافية تزيد من ثراء الأحداث، تتصدر هذه الأسماء النجمة غادة عادل التي تجسد شخصية فريدة تمتلك دار أزياء وتتزوج من محمد علاء.

وينضم الفنان كمال أبو رية ليجسد شخصية مصمم أزياء مشهور ووالد غادة عادل في العمل، وتظهر المفارقة حين يتزوج من رانيا منصور التى تلعب دور الصديقة المقربة لابنته، لتتشابك الخيوط الدرامية وتفتح أبوابًا لصراعات جديدة، ويشارك أيضًا الفنان محمد محمود عبد العزيز بدور محوري لم يكن موجودًا في الجزء الأول، حيث يجسد شخصية نجل كمال أبو رية وشقيق غادة عادل.

 

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

 ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

