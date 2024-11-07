الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل يفعلها الفيدرالي للمرة الثانية ويخفض الفائدة؟ خبير يكشف تأثيره على مصر

جيروم باول، فيتو
جيروم باول، فيتو

الفيدرالي الأمريكي، من المنتظر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بعقد اجتماع مهم، مساء اليوم الخميس، ليناقش أسعار الفائدة للفترة المقبلة، فما هي أبرز التوقعات والسيناريوهات وتأثير قرار اليوم على الاقتصاد المصري، فهل يفعلها جيروم باول للمرة الثانية على التوالي، كما توقع خبراء الاقتصاد وسوق المال بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مساء اليوم؟.

اقرأ التالى: الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بعد فوز ترامب

 

 

أول اجتماع بعد فوز ترامب

يكتم العالم أنفاسه ترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم، فيما يتعلق بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري. 

تحول كبير في السياسة النقدية الأمريكية.. ما تأثير القرار على مصر؟

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في حالة صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، فهذا يمثل تحولا كبيرا في السياسة النقدية الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون له آثار واسعة على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر سيكون له تأثير إيجابي كبير، بالإضافة إلى زيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما ستنخفض تكلفة الديون، ويحدث تحسنا في سعر صرف الجنيه، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات في المستقبل.

 

 

 

تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري

وأضاف الإدريسي قائلا: تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري، وهذا سيساهم في تعزيز قيمته أمام الدولار، والتحسن في سعر الصرف سيؤدي إلى تقليل تكلفة الواردات، كما سيساعد على خفض معدلات التضخم في السوق المحلية.

وأضاف أن قرار التخفيض سيدفع المستثمرين الأجانب لبدائل في أسواق ناشئة مثل مصر لتدشين شركات واستثمارات جديدة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وسيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

 
ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم 

جدير بالذكر يأتي اجتماع الفيدرالي اليوم بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية أمس من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.
اقرأ التالي: بعد فوز ترامب.. تغييرات عميقة تنتظر الاقتصاد العالمي.. سر استراتيجية ماجنوميكس وإعادة الإصلاح الأمريكي.. وخبراء يكشفون الأسهم الذهبية في الفترة المقبلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استثمار اسعار الفائده مساء اليوم الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد المصري الاقتصاد العالمي الاستثمار الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى الفيدرالى الامريكى خفض الفائدة خفض معدلات التضخم خفض سعر الفائدة

مواد متعلقة

الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بعد فوز ترامب

الجنيه الذهب يتهاوى قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

تراجع كبير، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

بعد فوز ترامب.. تغييرات عميقة تنتظر الاقتصاد العالمي.. سر استراتيجية ماجنوميكس وإعادة الإصلاح الأمريكي.. وخبراء يكشفون الأسهم الذهبية في الفترة المقبلة

تداعيات فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، الذهب يتكبد خسائر ضخمة عالميا

النفط يتراجع 1.4% عالميًا بسبب فوز ترامب وارتفاع الدولار

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads