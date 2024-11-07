هل يفعلها الفيدرالي للمرة الثانية ويخفض الفائدة؟ خبير يكشف تأثيره على مصر

الفيدرالي الأمريكي، من المنتظر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بعقد اجتماع مهم، مساء اليوم الخميس، ليناقش أسعار الفائدة للفترة المقبلة، فما هي أبرز التوقعات والسيناريوهات وتأثير قرار اليوم على الاقتصاد المصري، فهل يفعلها جيروم باول للمرة الثانية على التوالي، كما توقع خبراء الاقتصاد وسوق المال بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مساء اليوم؟.

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أول اجتماع بعد فوز ترامب

يكتم العالم أنفاسه ترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم، فيما يتعلق بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري.

تحول كبير في السياسة النقدية الأمريكية.. ما تأثير القرار على مصر؟

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في حالة صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، فهذا يمثل تحولا كبيرا في السياسة النقدية الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون له آثار واسعة على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر سيكون له تأثير إيجابي كبير، بالإضافة إلى زيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما ستنخفض تكلفة الديون، ويحدث تحسنا في سعر صرف الجنيه، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات في المستقبل.

تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري

وأضاف الإدريسي قائلا: تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري، وهذا سيساهم في تعزيز قيمته أمام الدولار، والتحسن في سعر الصرف سيؤدي إلى تقليل تكلفة الواردات، كما سيساعد على خفض معدلات التضخم في السوق المحلية.

وأضاف أن قرار التخفيض سيدفع المستثمرين الأجانب لبدائل في أسواق ناشئة مثل مصر لتدشين شركات واستثمارات جديدة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وسيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.



ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

جدير بالذكر يأتي اجتماع الفيدرالي اليوم بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية أمس من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.

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