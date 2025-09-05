الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سجل مشاركات منتخب أوروجواي في كأس العالم بعد التأهل لنسخة 2026

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي

 أبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأهل منتخب أوروجواي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحجز أوروجواي مقعده في المونديال 2026 بعد فوزه على منتخب بيرو 3-0 في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سنتيناريو اليوم في الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسلط موقع فيفا الضوء على سجل مشاركات أوروجواي في المونديال قبل النسخة 2026.

سجل مشاركات منتخب أوروجواي في كأس العالم  بعد التأهل لنسخة 2026

1930: البطل
1950: البطل
1954: المركز الرابع
1962: دور المجموعات
1966: ربع النهائي
1970: المركز الرابع
1974: دور المجموعات
1986: دور الـ16
1990: دور الـ16
2002: دور المجموعات
2010: المركز الرابع
2014: دور الـ16
2018: ربع النهائي
2022: دور المجموعات

 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة  الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

نتائج الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية

باراجواي 0-0 الإكوادور  

الأرجنتين 3-0 فنزويلا

أوروجواي 3-0 بيرو

كولومبيا 3-0 بوليفيا

البرازيل 3-0 تشيلي

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.


هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيفا منتخب اوروجواي كاس العالم 2026 اوروجواي منتخب بيرو

مواد متعلقة

شاهد أهداف البرازيل أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم (فيديو)

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

ربما تكون الأخيرة، بكاء ميسي يزلزل جماهير الأرجنتين قبل لقاء فنزويلا بتصفيات المونديال (فيديو)

هل يقود الأرجنتيني مارسيلو بيلسا منتخب أوروجواي لإنجازه الثالث بالمونديال؟

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

مكتب التنسيق: 100 ألف طالب من الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads