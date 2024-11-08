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للعاملين بالخارج، موعد بدء تسليم أراضي بيت الوطن في العبور و15 مايو

وزارة الإسكان, فيتو
وزارة الإسكان, فيتو

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17/11/2024، وحتى يوم الأربعاء 11/12/2024.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بعدد 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17/11/2024، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18/11/2024، وتم تخصيص يومي 20 و21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1: 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38: 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43: 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30: 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9: 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26: 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14: 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ويتم الحضور شخصيًا للاستلام أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

 

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