"الموسيقيين" تستعد لإيقاف إسلام كابونجا خلال ساعات، ومصادر: النقيب يراجع الأغاني شخصيًا

علمت "فيتو" من مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن هناك حالة استنفار داخل مجلس النقابة بشأن مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يؤدي أغاني وعبارات وُصفت بأنها "خادشة للحياء وتحمل إسفافًا وانحطاطًا لغويًا وأدبيًا".

وبحسب مصادر لـ"فيتو"، فإن النقيب مصطفى كامل كلف لجنة الاستماع بالنقابة، إلى جانب عدد من المستشارين الفنيين، بمراجعة كافة الأعمال المنشورة باسم "كابونجا"، على أن يتم رفع تقرير عاجل إليه خلال ساعات، تمهيدًا لاتخاذ قرار رسمي بشأنه.

وقالت المصادر: "هناك شبه إجماع داخل المجلس على ضرورة إيقاف كابونجا عن الغناء فورًا، خاصة بعد تكرار خروجه عن القواعد الفنية والمعايير الأخلاقية التي تحرص النقابة على الحفاظ عليها".

وأضافت المصادر أن النقاش داخل النقابة حاليًا لا يدور حول هل سيتم إيقافه؟ بل حول مدة الإيقاف وآليته القانونية، خصوصًا أن كابونجا لا يحمل عضوية رسمية بالنقابة، ويعمل فقط بنظام "إيصال اليوم الواحد"، ما يجعل النقابة أمام معضلة قانونية تتطلب تنسيقًا مع جهات رقابية أخرى كوزارة الثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد مصدر داخل لجنة العمل بالنقابة لـ"فيتو" أن:"النقيب يتابع الأمر بنفسه، واطّلع خلال الساعات الماضية على بعض المقاطع، وأبدى تحفظه الشديد على الكلمات والمحتوى، وقال صراحة: هذا النوع من الأداء يسيء لصورة الغناء المصري".

تنسيق مع الرقابة

وأوضحت مصادر "فيتو" أن النقابة فتحت بالفعل خط اتصال مباشر مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لبحث سبل إيقاف كابونجا عن تقديم هذا النوع من الأغاني المسيئة، سواء من خلال حجب التراخيص أو الإبلاغ الجنائي، خاصة مع تكرار التجاوزات.

أول تحرك رسمي منتظر الليلة

من المنتظر أن تعلن نقابة الموسيقيين خلال الساعات المقبلة أول إجراء رسمي بحق كابونجا، والذي قد يبدأ بإحالته للتحقيق داخليًا، ومن ثم إصدار قرار إيقاف قد تصل مدته إلى شهرين، حسب ما كشفته المصادر.

يعد كابونجا واحدًا من الوجوه الصاعدة في ساحة المهرجانات، واشتهر خلال الشهور الأخيرة بأغانٍ ذات محتوى مثير للجدل على تيك توك ويوتيوب، يتخللها ألفاظ وإيحاءات غير أخلاقية، ما عرضه لانتقادات واسعة من الجمهور والنقابة على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.