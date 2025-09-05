بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

ذكرت تقارير إعلامية، أنه تم فتح تحقيق بعد كشف مخطط لتشغيل "أصوات جنسية" عبر الهاتف لإحراج رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في مجلس العموم.

يتضمن أصوات جنسية، تفاصيل مخطط لإحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

وقالت تقارير عن حراس مجلس العموم أحبطوا المخطط الذي اعتبر خرقًا أمنيًّا.

وقالت قناة (سكاي نيوز) أن موظفي البرلمان الذين كانوا يقومون بجولة تفتيش روتينية للغرفة قبل جلسات أسئلة رئيس الوزراء في البرلمان، اكتشفوا الهاتف المحمول، الذي كان مُلصقًا بشريط لاصق أسفل طاولة مجلس العموم.

ويبدو أن الجهاز كان مُعدًّا لتشغيل تسجيل صوتي صريح جنسيًا عند رنينه، وأن الشخص الذي يقف وراء المخطط كان يأمل في تنفيذ ذلك أثناء مواجهة السير كير ستارمر ضد كيمي بادينوك زعيمة حزب المحافظين المعارض.

وأفاد مصدر في مجلس العموم لـ(سكاي نيوز) أن حراس الأمن البرلمانيين عثروا على الجهاز قبل أن يرن.

وأوضح المصدر أن الهاتف كان مُثبّتًا أسفل الطاولة، بالقرب من المقعد الأمامي، بشريط لاصق مزدوج الجوانب، وأن الشريط انزلق، مما أدى إلى سقوطه مكشوفًا على الأرض.

ورنّ الهاتف لاحقًا مرتين خلال جلسات أسئلة رئيس الوزراء بنغمة رنين "ضوضاء جنسية"، لكنّه كان قد أُزيل من القاعة بالفعل.



ومع ذلك، وبينما تمّ تجنّب المؤامرة - التي يُعتقد أنها مزحة - لم يعرف أفراد الأمن من يقف وراءها أو كيف وصل الهاتف إلى هناك.

ويُعامل الأمر على أنه خرق أمني خطير، ويُفهم أنه لا توجد لقطات واضحة لزرع الهاتف.

