الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: كوبري إستانلي آمن 100% وآخر صيانة أجريت في 2022

كوبري استانلي، فيتو
كوبري استانلي، فيتو

أكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن كوبري إستانلي بالإسكندرية آمن تمامًا بنسبة 100% ولا يمثل أي خطورة على المواطنين، موضحًا أن الركائز والجسم الإنشائي للكوبري في حالة جيدة.

افتتاح كوبري إستاني عام 2001 ويضم ممشى للمشاة

وأضاف موافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة "إم بي سي مصر"، أن كوبري إستانلي افتتح عام 2001 ضمن أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية، ويبلغ طوله 400 متر ويعتمد على 10 ركائز رئيسية، كما يضم ممشى للمشاة على الجانبين.

صيانة دورية ومراجعة فنية شاملة

وأشار رئيس جهاز التعمير إلى أن آخر أعمال الصيانة تمت عامي 2022/2023 وشملت تغيير الفواصل وصيانة علوية، بينما أجريت العام الماضي مراجعة فنية شاملة بمشاركة خبراء من كلية الهندسة، أثبتت سلامة جسم الكوبري بنسبة 100%.

شائعات لا أساس لها بشأن كوبري إستانلي

ونفى اللواء طارق موافي ما أثير مؤخرًا عن وجود مشكلات بالكوبري، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه عبثًا بفتحات الإنترلوك بجوار فتحات الصيانة، ولا يشكل أي تهديد لسلامة الكوبري أو مستخدميه.

وقرر جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد معاينة الكوبري،  بإدراج مشروع تطوير كوبري استانلي ضمن مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور هبوط وشروخ بأجزاء من الكوبري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري إستانلي بنطاق حي شرق؛ ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وبشكل عاجل وفوري حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو، وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بالحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالى الاسكندرية شريف عامر كلية الهندسة كوبري استانلي استانلى كورنيش الإسكندرية

مواد متعلقة

بعد حدوث هبوط، إعادة صيانة وترميم الأجزاء المتهالكة بكوبري استانلي بالإسكندرية (فيديو وصور)

تعمير الساحل الشمالي يؤكد السلامة الإنشائية لكوبري استانلي

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

الإفتاء تكشف المراد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads