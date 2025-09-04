رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: كوبري إستانلي آمن 100% وآخر صيانة أجريت في 2022

أكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن كوبري إستانلي بالإسكندرية آمن تمامًا بنسبة 100% ولا يمثل أي خطورة على المواطنين، موضحًا أن الركائز والجسم الإنشائي للكوبري في حالة جيدة.

افتتاح كوبري إستاني عام 2001 ويضم ممشى للمشاة

وأضاف موافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة "إم بي سي مصر"، أن كوبري إستانلي افتتح عام 2001 ضمن أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية، ويبلغ طوله 400 متر ويعتمد على 10 ركائز رئيسية، كما يضم ممشى للمشاة على الجانبين.

صيانة دورية ومراجعة فنية شاملة

وأشار رئيس جهاز التعمير إلى أن آخر أعمال الصيانة تمت عامي 2022/2023 وشملت تغيير الفواصل وصيانة علوية، بينما أجريت العام الماضي مراجعة فنية شاملة بمشاركة خبراء من كلية الهندسة، أثبتت سلامة جسم الكوبري بنسبة 100%.

شائعات لا أساس لها بشأن كوبري إستانلي

ونفى اللواء طارق موافي ما أثير مؤخرًا عن وجود مشكلات بالكوبري، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه عبثًا بفتحات الإنترلوك بجوار فتحات الصيانة، ولا يشكل أي تهديد لسلامة الكوبري أو مستخدميه.

وقرر جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد معاينة الكوبري، بإدراج مشروع تطوير كوبري استانلي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور هبوط وشروخ بأجزاء من الكوبري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري إستانلي بنطاق حي شرق؛ ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وبشكل عاجل وفوري حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو، وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بالحي.

