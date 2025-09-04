الخميس 04 سبتمبر 2025
تعمير الساحل الشمالي يؤكد السلامة الإنشائية لكوبري استانلي

أثناء المرور على
أثناء المرور على كوبري استنالي، فيتو

قال اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إنه جرى المرور على كوبري إستانلي برفقة الدكتور مهندس التوني محمود أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأكد موافي السلامة الإنشائية للكوبري، ووجود بعض المرمات أعلى الكوبري، والقيام بأعمال الترميم طبقا لمخطط الصيانة الجاري تنفيذه.

مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026 

كما  قرر جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد معاينة الكوبري،  بإدراج مشروع تطوير كوبري استانلي ضمن مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور هبوط وشروخ بأجزاء من الكوبري. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق؛ ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وبشكل عاجل وفوري، حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو، وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بالحي.

وأكدت محافظة الإسكندرية حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوى العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.  

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية أنها جسر التواصل مع مواطني المحافظة، مشيرة إلى أنها دائمًا في خدمة المواطنين، وتعمل معهم على تحسين كافة الخدمات المقدمة المدينة.

