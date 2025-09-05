أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو.

بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

بين 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 15 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 17 إلى 19 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 15 جنيها. تراوح سعر البامية من 20 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيهًا.

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

