اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الخيار وارتفاع صنفين

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 14 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 19 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 15 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

