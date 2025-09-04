الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باسكوال يعلن قائمة المحليين لمنتخب كرة اليد استعدادا لبطولة إفريقيا

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد

 أعلن الإسباني خافيير باسكوال مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب “ بدون اللاعبين المحترفين ” لخوض معسكر مغلق في أول تجمع للفراعنة تحت قيادة بسكوال.

يبدأ منتخبنا الوطني أولى تجمعاته يوم الأحد القادم في المركز الأوليمبي، وذلك ضمن خطة الإعداد للمراحل المقبلة وبداية الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية في روندا..

وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى، عبدالرحمن حميد ومحمد إبراهيم ويوسف ناجي ويوسف وليد ومصطفى بيومي، جناح أيسر عبدالعزيز إيهاب ومازن رضا ومحمد مؤمن صفا وعمر بركة وحازم الصباغ، ظهير أيسر نبيل شريف ومحمد مجدي وشهاب الدين علي ومروان حاتم وهشام صلاح وعمر عدلان ويحي الكردي، صانع الألعاب أحمد سامح وسيف هاني وزياد حشاد ومحمد صلاح وحمزة وليد ويوسف لوله، جناح أيمن أكرم يسري وعمر كاستلو ومحمد عماد أوكا وياسين محمد وعمر هايمن وزياد عوض وعبدالرحمن يوسف، لاعب الدائرة إبراهيم المصري وياسر سيف وبيجاد مروان ومعاذ عزب وأحمد تغيان.

كرة اليد منتخب كرة اليد اتحاد كرة اليد منتخب مصر

