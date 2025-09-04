الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ2.25 متر، تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل "مطروح، العلمين"، حيث يصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.

حالة الطقس غدا الجمعة 5- 9- 2025 في محافظة الفيوم

شبورة كثيفة ورياح واضطراب حركة الملاحة، الأرصاد تحذر من ظواهر مقلقة في طقس اليوم

طقس معتدل الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42
 


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

