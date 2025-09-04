الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المواطنين سيشعرون بـ تحسن طفيف في درجات الحرارة بدءًا من يوم غدٍ الجمعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأشارت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إلى أن الطقس سيظل حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للاعتدال ليلًا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت "غانم" أن هناك استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خاصة على المدن الساحلية، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة غدًا نحو 37 درجة مئوية، على أن تنخفض تدريجيًا خلال الأيام التالية لتصل إلى 33 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، بينما تسجل الصغرى ما بين 22 و24 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي أن الأجواء خلال الأسبوع المقبل ستكون مستقرة وخالية من فرص سقوط الأمطار، مع نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الإحساس بحرارة الجو.

