مسؤول إيراني: الحكومة خصصت أموالا لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية

قال مسؤول إيراني رفيع، اليوم الخميس: إن الحكومة الإيرانية خصصت أموالا لصالح القوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية خلال الحرب مع الكيان الصهيوني .

مسؤول إيراني: الحكومة خصصت أموالا لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية

وأضاف فدا حسین مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن “الحكومة خصصت اعتبارات مالية للقوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية”.

وأشار إلى أن شراء أنظمة دفاعية من دول مثل الصين وروسيا مدرج أيضا على جدول أعمال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، و"تم إبرام اتفاقيات جيدة مع بعض الدول في هذا الصدد، ونأمل أن تنفذ في أقرب وقت ممكن".

وتابع مالكي في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرت مناقشات حول شراء طائرات مقاتلة من دول أجنبية، وقد اتخذت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خطوات في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وكانت إسرائيل هاجمت فجر 13 يونيو الماضي جوا أهدافا داخل إيران بينها منشآت نووية وعسكرية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وانتهت المواجهات في 24 يونيو بعد ضربة أمريكية لإيران أعقبتها وساطة بوقف إطلاق نار، لكن الحرب خلفت خسائر كبيرة خاصة في إيران من حيث القادة العسكريين والبنية التحتية.

