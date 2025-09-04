أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن رصده صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الجوي تحاول التصدي له.

جيش الاحتلال يرصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، وفشل كل المنظوماتِ الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضِه.

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء

وجاء في بيان صادر عن الحوثيين: “انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وفي إطارِ الرد الأولي على العدوانِ الإسرائيلي على بلدِنا، نفذتِ القوّة الصاروخيّةُ في القواتِ المسلّحةِ اليمنيّةِ عمليّةً عسكريّةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِّ (مطار بن جوريون) في منطقةِ يافا المحتلّةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوعِ ذو الفقارِ”.

فشلت كل المنظوماتِ الاعتراضية الإسرائيلية

وأضاف البيان: وصلَ الصاروخُ إلى هدفِه بفضلِ اللهِ وفشلتْ كلُّ المنظوماتِ الاعتراضيّةِ الإسرائيليّةِ والأمريكيّةِ في اعتراضِه، وتسبّبَ في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وتعليقِ حركةِ المطارِ.

وتابع البيان: “إنَّ الموقفَ المتخاذلَ من بعضِ الدولِ والمتواطئَ والمشاركَ من دولٍ أخرى ليشجّعُ العدوَّ على المضيِّ قدمًا في تنفيذِ مخطّطِه الإجراميِّ الوحشيِّ بتشديدِ الحصارِ وتوسيعِ العدوانِ، وهو ما سيؤدّي إلى تفاقمِ المجاعةِ وتزايدِ أعدادِ الضحايا”.

