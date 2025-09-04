الخميس 04 سبتمبر 2025
تفاصيل اليوم الأول لـ وليد صلاح الدين بالأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

 شهد مقر النادي الأهلي صباح، اليوم، حضور وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالفريق الأول لكرة القدم، حيث وصل إلى القلعة الحمراء في تمام الحادية عشرة صباحا لبدء مهمته الرسمية.

وعلمت فيتو أن وليد صلاح الدين قام فور وصوله بالاطلاع على لائحة الفريق الداخلية، قبل أن يعقد جلسة مطولة مع محمد يوسف المدير الرياضي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لمناقشة الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وتركزت الجلسة على وضع استراتيجية المرحلة المقبلة بما يتماشى مع طموحات الفريق خلال الفترة القادمة.

 

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

 وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

