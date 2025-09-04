الإسكان تعلن تسليم 8 آلاف وحدة سكنية للحاجزين بمشروعات العلمين الجديدة

كشف المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة عن الانتهاء من تسليم 8 آلاف وحدة سكنية بالمشروعات السكنية بالمدينة، والتى تضم مشروعات سكن مصر والإسكان المتميز ومزارين والأبراج والحي اللاتيني.

وأضاف منها 3.5 ألف وحدة سكنية للحاجزين بمشروعات مزارين والأبراج والحي اللاتيني.

وأكد على أن الوزارة تدرس كل حالة وفقا لحالاتها وليس هناك تعميم فى هذا الأمر، وهناك آليات مرنة لسداد تلك الرسوم وتيسيرات وتسهيلات بهدف تشجيع المستثمرين والمطورين الجادين.

وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة وتسقيع قطع الأراضي، لافتا إلى أن القطاع العقاري يشهد طلبا عالميا ومحليا ويرتبط بأكثر من حوالي 100 مهنة وحرفة أخرى.

أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة قاطرة التنمية فى الساحل الشمالي وتشكل وجه جديد للاستثمار والتنمية.

وأوضح أن هناك رؤية للدولة على تقوم على أن العقار ليس مجرد بناء ولكن تنمية عمرانية شاملة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على عدة محاور وسط تحديات جديدة تواجه القطاع العقاري.

وتابع نؤمن أن العقار المصري يمتلك فرص استثمارية واعدة قادر على جذب استثمارات محلية وأجنبية، وهناك أهمية للشراكة بين القطاع العام والخاص والعلمين الجديدة بوابة استثمار البحر المتوسط.

وأضاف أن المدينة تمتلك مساحة تبلغ 2500 فدان مخصصة للنشاط الصناعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الأراضي الصناعية تمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة متكاملة تجمع بين السياحة، والتعليم، والسكن، والصناعة، مما يعزز من مكانة المدينة كمركز تنموي شامل في الساحل الشمالي.

وتابع أنه تأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعات صناعية تخدم السوق المحلي وتدعم التصدير.

وأكد أن نسبة الاشغال فى مشروعات الساحل الشمالي لا تتجاوز 15_ 20%، موضحا أن العلمين الجديدة تقدم خدمات تضمن العمل طوال العام وليس مجرد شهر او شهرين.

