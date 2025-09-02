أطباء إسرائيليون يغلقون أحد شوارع تل أبيب مطالبين بإنهاء حرب غزة

أقدم عدد من الأطباء الإسرائيليين اليوم الثلاثاء على إغلاق شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها أخلت الشارع من "مثيري الشغب، بعد أن فتح أمام حركة المرور"، مؤكدة أنه تم اعتقال عدد من المحتجين".

وقالت الشرطة في بيان إنها تعتبر أن "الحق في الاحتجاج ركنا أساسيا من أركان الدولة الديمقراطية، وتسمح له بالبقاء طالما كان في إطار القانون.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح النظام بأعمال الشغب، أو انتهاك حرية التنقل، أو أي عمل من شأنه أن يُعرّض السلامة العامة للخطر".

