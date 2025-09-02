الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أطباء إسرائيليون يغلقون أحد شوارع تل أبيب مطالبين بإنهاء حرب غزة

أطباء إسرائيليون
أطباء إسرائيليون يغلقون أحد شوارع تل أبيب

أقدم عدد من الأطباء الإسرائيليين اليوم الثلاثاء على إغلاق شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.


وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها أخلت الشارع من "مثيري الشغب، بعد أن فتح أمام حركة المرور"، مؤكدة أنه تم اعتقال عدد من المحتجين".

وقالت الشرطة في بيان إنها تعتبر أن "الحق في الاحتجاج ركنا أساسيا من أركان الدولة الديمقراطية، وتسمح له بالبقاء طالما كان في إطار القانون.

 وفي الوقت نفسه، لن يسمح النظام بأعمال الشغب، أو انتهاك حرية التنقل، أو أي عمل من شأنه أن يُعرّض السلامة العامة للخطر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطباء الإسرائيليين قطاع غزة الحرب في قطاع غزة شارع أيالون تل أبيب الاسري

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أسعار المانجو اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الزبدية وانخفاض الفص 20 جنيهًا لأول مرة

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads