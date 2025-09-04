وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية يتفقد المنشآت الصحية بنبروه (صور)

أجرى الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية، مرورًا موسعًا على إدارة نبروه الصحية، بمشاركة فرق من إدارات الرعاية الأساسية، والأمراض المعدية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، والسلامة والصحة المهنية، والترصد، والصحة المدرسية، ورعاية الأمومة والطفولة، والتطعيمات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتقييم سير العمل ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

شملت الجولة تفقد مكتب الصحة بنبروه، حيث اطمأن على توافر التطعيمات الروتينية وتأكد من عدم وجود أي متخلفين عن التطعيم.

كما تابع إجراءات السلامة والصحة المهنية والترصد بمستشفى نبروه المركزي لضمان سلامة المولد الكهربائي والمساعدين الفنيين.

تفقد مراكز طب الأسرة بنبروه

وقام بالمرور على مركز طب الأسرة بهوت، وتفقد عيادة السمنة وعيادة "قلبك أمانة"، إضافة إلى مراجعة توافر الأدوية والألبان بصيدلية المركز، ومتابعة عمل فرق المبادرات الرئاسية، وتفقد وحدتي كفر بهوت ومنشأة البدراوي، لمراجعة انتظام العمل والتجهيزات الطبية.

التشديد على الالتزام بالزي الرسمي لجميع الفرق الطبية والإدارية

واختتم المرور بتفقد خدمات رعاية الطفل، وشدد على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لجميع الفرق الطبية والإدارية، وضمان تقديم خدمة مميزة للأهالي، تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة رفع مستوى الانضباط وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.