الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية يتفقد المنشآت الصحية بنبروه (صور)

جولة على منشآت صحية
جولة على منشآت صحية بالدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية، مرورًا موسعًا على إدارة نبروه الصحية، بمشاركة فرق من إدارات الرعاية الأساسية، والأمراض المعدية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، والسلامة والصحة المهنية، والترصد، والصحة المدرسية، ورعاية الأمومة والطفولة، والتطعيمات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتقييم سير العمل ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

شملت الجولة تفقد مكتب الصحة بنبروه، حيث اطمأن على توافر التطعيمات الروتينية وتأكد من عدم وجود أي متخلفين عن التطعيم. 

كما تابع إجراءات السلامة والصحة المهنية والترصد بمستشفى نبروه المركزي لضمان سلامة المولد الكهربائي والمساعدين الفنيين.

تفقد مراكز طب الأسرة بنبروه

وقام بالمرور على مركز طب الأسرة بهوت، وتفقد عيادة السمنة وعيادة "قلبك أمانة"، إضافة إلى مراجعة توافر الأدوية والألبان بصيدلية المركز، ومتابعة عمل فرق المبادرات الرئاسية، وتفقد وحدتي كفر بهوت ومنشأة البدراوي، لمراجعة انتظام العمل والتجهيزات الطبية.

التشديد على الالتزام بالزي الرسمي لجميع الفرق الطبية والإدارية

واختتم المرور بتفقد خدمات رعاية الطفل، وشدد على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لجميع الفرق الطبية والإدارية، وضمان تقديم خدمة مميزة للأهالي، تنفيذًا لتعليمات  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة رفع مستوى الانضباط وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطعيمات الروتينية الامومة والطفولة الامراض المعدية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إجراءات السلامة والصحة المهنية الصحة المدرسية السلامة والصحة المهنية المتابعة الميدانية المستمرة تعليمات الدكتور مستشفى نبروه المركزى والصحة المهنية

مواد متعلقة

جيران ضحية زوج والدته بالقليوبية: متزوج أمه عرفيا واعتاد التعدي على الطفل

البيئة تختتم البرنامج التوعوي الصيفي 2025 بالقاهرة والجيزة

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم الدورة التأهيلية لمستشاري أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

من الحرب الكلامية لتدخل وزير الرياضة، القصة الكاملة لأزمة شوبير مع الحضري وأحمد حسن

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads