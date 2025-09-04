محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلًا مدارس" (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، معرض "أهلًا مدارس" المقام أمام محطة القطار بمدينة الأقصر، بتنظيم من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وتحت رعاية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

معرض أهلا مدارس

ويحوي المعرض كافة المستلزمات المدرسية من زى مدرسى وشنط وأحذية وأدوات مكتبية، بالإضافة إلى مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الافتتاح، أن المعرض يوفر كافة المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وأضاف أن هذه المعارض ستقام بشكل متكرر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تغطية احتياجات جميع المواطنين ويخفف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي.

شهد الافتتاح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، ويحيي محمد رئيس الغرفة التجارية.

