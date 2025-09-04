الخميس 04 سبتمبر 2025
إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته في المطرية

أمرت  نيابة المطرية إحالة 3 عاطلين بتهمة قتل شاب باستخدام الأسلحة البيضاء بغرض سرقته بدائرة قسم شرطة المطرية إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات متفرقة وتوفي أثناء إسعافه وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين استوقفوا المجني عليه بأحد الشوارع بقصد سرقته بالإكراه، وعندما قاومهم سددوا له عدة طعنات أسقطته غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة المجني عليه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

