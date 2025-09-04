رواد مكتبة المستقبل على موعد مع الفيلم الألماني “في الزاوية الميتة” غدا

تعرض مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة الفيلم الألماني "في الزاوية الميتة" (In The Blind Spot)، سيناريو وإخراج: آيشه بولات، على ان تكون مدة عرض الفيلم المترجم للغة العربية ساعتين، كما تعقد ندوة حول الفيلم.

فيلم in the blind spot

رشح الفيلم للاشتراك في عدة مهرجانات وحصل على عدد من الجوائز من بينها جائزة مهرجان برلين السينمائي الدولي (2023) وترشيح لفئة "Encounters" لأفضل فيلم، أفضل إخراج، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة منظمة العفو الدولية، ومهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، جائزة التوليب الذهبية لأفضل فيلم وطني، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج، وجائزة FIPRESCI، مهرجان أولدنبورغ السينمائي، جائزة الاستقلال الألمانية لأفضل فيلم، جائزة الفيلم الألماني (2024).

ويعقب العرض حلقة نقاشية للفيلم مع الدكتور سامح توفيق وأحمد العرابي.

