1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

يمر العالم الإسلامي اليوم بذكرى عظيمة، وهي مرور 1500 عام على ميلاد النبي سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي غيّر وجه التاريخ الإنساني، وأخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والرحمة، وفي هذه المناسبة المباركة، نفتح صفحات السيرة النبوية العطرة، لنستعرض محطات مضيئة شكلت مسيرة النبي منذ ميلاده وحتى رحيله، وكيف تحول اليتيم الصغير إلى قائد أعظم أمة.

الميلاد في عام الفيل

ولد سيدنا محمد ﷺ في عام الفيل، العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش جرار يتقدمه الفيل الأشهر "محمود"، لكن السماء تدخلت لتكون بداية الإعجاز، فأرسل الله طيرًا أبابيل أهلكت جيش أبرهة، لتظل مكة رمزًا للعناية الإلهية، هذا العام لم يكن مجرد مصادفة، بل كان إيذانًا بقدوم آخر الأنبياء.

اليُتم المبكر وحياة الكفاح

وُلد سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- يتيم الأب، إذ توفي عبد الله وهو لا يزال في بطن أمه. وما إن بلغ السادسة حتى فقد والدته آمنة بنت وهب، ليصبح يتيم الأبوين. تولى جده عبد المطلب رعايته، ثم بعد وفاته، انتقلت كفالته لعمه أبي طالب، هذه الظروف الصعبة لم تكسر قلبه، بل جعلته أكثر رحمة باليتامى والمساكين، وكان يقول لاحقًا: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".

الصدق والأمانة.. سمعة سبقت الرسالة

قبل أن يُبعث نبيًا، عُرف سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- بين قومه بـ"الصادق الأمين". لم يُعرف عنه كذب ولا غدر، وكان أمينًا على أموال قريش وتجارتها. حتى عندما كذبوه بعد الرسالة، لم يجدوا مفرًا من الاعتراف بأمانته، فوضعوا ودائعهم عنده وهو في أشد خلاف معهم.

شباب نقي وزواج مبارك

اشتغل سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- راعيًا للغنم، ثم تاجرًا مع قوافل قريش، فاكتسب خبرة بالأسواق والتعامل مع الشعوب، وحين بلغ الخامسة والعشرين، تزوج السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي تكبره بخمسة عشر عامًا. وجدت فيه أمانة لم ترها من قبل، وكان زواجًا مباركًا دام 25 عامًا، لم يتزوج غيرها حتى وفاتها، وظلت خير سند له في بداية الدعوة.

نزول الوحي.. لحظة التحول الكبرى

في غار حراء على جبل النور، وبينما كان يتعبد متأملًا في الكون، جاءه جبريل بالوحي قائلًا: "اقرأ". فارتجف قلبه وهرع إلى خديجة التي هدّأت من روعه وقالت كلمتها الخالدة: "والله لا يخزيك الله أبدًا". منذ تلك اللحظة، بدأت أعظم رسالة عرفتها البشرية.

الدعوة سرًا ثم جهرًا

ظل النبي يدعو سرًا ثلاث سنوات، آمن خلالها نفر قليل على رأسهم أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. ثم أمره الله بالجهر، فوقف على جبل الصفا وقال: "يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا". بدأت رحلة المواجهة مع قريش، ومعها بدأت المحن والابتلاءات.

الهجرة إلى المدينة.. تأسيس الدولة

بعد تعذيب الصحابة ومحاولات قريش قتل النبي، جاءت الهجرة إلى المدينة المنورة كفصل جديد. هناك آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، ووضع "صحيفة المدينة" التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين، لتكون أول وثيقة مواطنة ودستور مدني في التاريخ.

الغزوات.. محطات نصر وابتلاء

قاد النبي - صلى الله عليه وسلم- معارك فاصلة، مثل غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها فئة قليلة على جموع قريش، وغزوة أحد التي كانت درسًا في الطاعة والصبر، وغزوة الخندق التي تجلت فيها عبقرية التخطيط، حتى جاء الفتح الأعظم لمكة، حيث دخلها النبي متواضعًا خافض الرأس، وأعلن العفو العام عن أعدائه قائلًا: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

الرسول الإنسان.. زوجًا وأبًا وقائدًا

لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم- مجرد قائد عسكري أو مشرّع، بل كان إنسانًا يعيش بين أصحابه كواحد منهم، يساعد أهله في بيته، ويخصف نعله بيده، ويجلس مع الفقراء ويأكل معهم. كان زوجًا رحيمًا، وأبًا حنونًا، وجَدًا عطوفًا يلعب مع الحسن والحسين على ظهره.

حجة الوداع وخاتمة الرسالة

في العام العاشر للهجرة، وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع ليعلن المبادئ الخالدة: حرمة الدماء والأموال والأعراض، مساواة البشر جميعًا، ووصيته بالنساء خيرًا، ثم قال: "اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد". وبعدها بعام، انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أتم الله به نعمته على العالمين.

إرث خالد بعد 1500 عام

اليوم، وبعد مرور خمسة عشر قرنًا على مولده، ما زالت سيرته العطرة منارة للبشرية، ودستوره الرباني هو المرجع الأول في القيم والأخلاق، لم يكن مجرد نبي للعرب، بل رحمة مهداة للعالمين، ودرس خالد في الإنسانية والعدل.

