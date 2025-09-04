هيكل عظمي.. طفل!

كالعادة أبدأ يومي بالمشهد الدموي المكلل بالعار للضمير الإنساني.. كالعادة تقف اللقمة في حلقى. تتلكأ أسناني في مضغها. يطردها ضميري من فمي. بطني تتقلص. أخبئ وجهي في حجري وأخرس صوت التلفزيون عن المنظر. أحفظ عدد الضلوع في الأجساد الفارغة للأطفال. أكاد أن أرى ضمور الرئات.

حفرة غائرة ما بين العنق وبداية الصدر. الساق ناشفة مجوفة. هى عصا. عصا مكسورة مع الركبة العظمية. العينان حفرتان. لا خدود للطفل. لا فم. لا شفاه ترى ما حال اللسان لفم لم يذق لقمة منذ أيام. ناشف. حطبة. هل به ريق؟ لا ريق ولا فم أصلا!

خبأت وجهى خجلا وهروبا. أريد أن أواصل فطوري وقهوتي. تمردت على شهيتي وخرجت المضغة من فمي. شملني حياء. نغزني وجع في صدري. تحسست ضلوعي. ممتلئة تحت لحم ليس بالسميك. حمدت الله. رفعت رأسي أدعوه أن خفف عن الجوعي شهداء التجويع في غزة مأساتهم..

إحساس الجوع قاتل. قرصة البطن تلك رهيبة لعينة. تتلوي المصارين ثائرة تبحث عن طعام تطبخه. تهضمه. تعصره. تسيله. تحوله دما.. فحياة؛ فلا تجد. مغصة الجوع موجعة. من جربها لا ينساها، نحشوا البطون في سحورات رمضان خوف تلك القرصة التى تبدأ مطلع النهار ثم تنفجر قبيل الإفطار مع مغرب نستدعيه طيلة اليوم ونتحايل علي ساعات الطوال قتلا بمشاهدة عشرات المسلسلات.



إنك مهما جعت. مهما عطشت. مهما خفت، فلن تبلغ أبدا جوع طفل وعطش طفل وخوف طفل. ترى ما حال أم مرضعة. صدرها جف. صدرها رق. شف. صدرها أشبه بكيس فارغ من الجلد تلتمسه شفتا رضيع جوعان. هو على صرخة واحدة. هو لا يجد سوى هواء جاف من ثقوب ثدي تهدل.

لا صوت للطفل لأنه بلا قدرة على الصراخ. روح تموت جزءا جزءا، عضوا. عضوا ونحن نتفرج ونتحسر ونصغر في عيون بعضنا البعض. اعتاد كبار العالم المنظر. يتابعون بنظرات عابرة، ربما يأسفون، ربما يوجّهون بإصدار استنكار، ربما ينقلبون على وسائدهم لنسائهم فكهين، ربما يلقون باللوم على من بدأ المأساة ولا يزال يكابر، لكنهم في كل الأحوال منصرفون عما يجرى من إبادة بكل معنى الكلمة لملايين البني أدمين..



قرصة البطن. مغصة الجوع في طفل. في أم. في شيخ متداع.. هي نذير رحيل.. مشهد الخراب. الدمار. الحطام. الركام. الأكياس البيضاء لفوا فيها شهداء التجويع والرصاص والنسف.. خراب بكل المقاييس فكيف تطاوعنا قلوبنا أن نهنأ بشربة ماء وكسرة خبز؟ تريدون الحقيقة؟

إننا نهنأ ونقمع وخز الضمير، عفوا ما تبقي من ضمير في الصدور، باجتماعات وبيانات علي موائد حافلة بزجاجات المياه المعقمة المطهرة المزهرة، بتدلي لسان رضيع إليها عطشا..



يا بقايا الضمير العالمي.. يا زعماء العيون المغمضة. يا أيها المترددون خوفا ومواءمات. وحسابات رعب أكبر من هذا سوف يجئ، أما العار فقد جاء وحل وحضر مزهوا بانكساركم.

رحت أعد الضلوع. سهل إحصاؤها. فهي بارزة بروز عيدان القفص. مددت كفي ألمسها علي الشاشة. ارتعشت كفى وتراجعت.. وفجأة أطفأ أحدهم التلفزيون. وسمعت صوتهم. كل يوم تبكي؟ كفاية كآبة.. هم أيضا بكوا كثيرا.. لكن دموعا أكثر تتجمع بخط الأفق العربي ما لم يصحُ القادة صحوة قرار شجاع واحد يلجم الطغاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.