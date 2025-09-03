الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط زيت تموينى مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 تمكنت مديرية تموين برج العرب بالإسكندرية من ضبط زيت تموينى مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء، ويضبط بطاقات تموينية بغرض الضرب الوهمى بحيازة بقالين تموينيين.

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

رد حاسم من أمين الفتوى على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. 

     
حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة ومحمد سعد مدير مركز الخدمات التموينية ببرج العرب بحملات فى نطاق الإدارة.

 أسفرت الحملات عن ضبط بقال تموينى لحيازته تجميع زيت طعام تموينى بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم، وتم ضبط والتحفظ على عدد ١٨ كرتونة بإجمالي كمية قدرها ٢١٦ زجاجة.

ضبط بقال تموينى بحيازته تجميع بطاقات تموينية ذكية  بغرض الضرب الوهمي والاستيلاء على المال العام وتم ضبط والتحفظ على عدد ١٣٨ بطاقة تموينية ذكية، تحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز.

 

كما تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

