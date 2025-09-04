"الإصلاح الزراعي" تنتهي من تطهير أكثر من 4900 مسقى

كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن أنه تم الانتهاء خلال شهر أغسطس الماضي، من تطهير نحو 4919 مسقى بمختلف المحافظات، من إجمالي 5560 مسقى مستهدفًا، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 88%، وذلك بهدف تحسين كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، مما يعود بالنفع على المنتفعين.

ويأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، حول أبرز جهود الهيئة وأنشطتها لدعم المنتفعين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشار الخطيب إلى جهود الهيئة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة استجابةً لمبادرات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أنه تم خلال أغسطس إطلاق نحو 19 قافلة منافذ متحركة شملت 143 سيارة، محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة من إنتاج مشروعات محطات الهيئة، وتشمل: بيض المائدة، السلع الغذائية، منتجات الألبان، الأسماك واللحوم، حيث تم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وأضاف أن تلك القوافل شملت 8 قوافل بإجمالي 62 سيارة في ميادين القاهرة الكبرى وضواحي الجيزة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وسيارات "تحيا مصر"، فضلا عن 11 قافلة بإجمالي 81 سيارة في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية والإسكندرية، لتوفير بيض المائدة بأسعار تقل عن سعر السوق بنحو 20%، وذلك من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي التابعة لتلك المديريات.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة مواصلة جهود حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنمية الريف المصري، حيث تم خلال أغسطس إزالة 89 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 6 أفدنة، أغلبها حالات إزالات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرا إلى مواصلة جهود الهيئة لدعم المزارعين، ومتابعة عملية توزيع وصرف الأسمدة على المنتفعين، مع تقديم كافة سبل الدعم لتيسير عمليات الصرف عليهم، ذلك بالإضافة الى تقديم خدمات الإرشاد والتوعية للمزارعين، والمرور على الزراعات لتقديم التوصيات الفنية اللازمة، بهدف تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وأكد الخطيب استمرار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقديم الدعم للمزارعين والمواطنين على حد سواء، من خلال تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية وتوفير منتجاتها عبر المنافذ الثابتة المنتشرة في كافة المديريات وديوان عام الهيئة.

