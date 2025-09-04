الخميس 04 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بالمواعيد، فعاليات اليوم التاسع لمهرجان فينيسيا الدولي

فينيسيا، فيتو
فينيسيا، فيتو

نشر الموقع الرسمي لمهرجان  فينيسيا السينمائي الدولي، جدول فعاليات اليوم التاسع للمهرجان، اليوم الخميس ٤ سبتمبر، وجاء كالتالي:ـ

١٢:٠٠ مؤتمر صحفي لفيلم "فرديناندو شيانا - المصور الفوتوغرافي ديلومبرا" (خارج المسابقة)

١٢:٤٠ مؤتمر صحفي لفيلم "نوهاي" (فينيسيا ٨٢)

١:٢٠ مؤتمر صحفي لفيلم "الأكثر جرأة" (خارج المسابقة)

٢:٠٠ مؤتمر صحفي لفيلم "إليسا" (فينيسيا ٨٢)

٢:٤٠ مؤتمر صحفي لفيلم "هاتيشيناكي سكارليت" (خارج المسابقة)

٣:٣٠ ورشة عمل مع كريستيان مونجيو (مسجلة مسبقًا)

٤:٣٠ السجادة الحمراء لفيلم "نوهاي" (فينيسيا ٨٢) (مسجلة مسبقًا)

٦:١٥ مساءً السجادة الحمراء لفيلم "إليسا" (فينيسيا ٨٢)

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

فينيسيا افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي فينيسيا 82

