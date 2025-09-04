تنسيق دبلوم السياحة والفنادق 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%.

دبلوم السالزيان والدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 75%.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.



الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

ويبحث عدد من الطلاب عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحة، ويمكن الاسترشاد من خلال تنسيق العام الماضي 2024، والتي كانت نتائجه كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2025



السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 88.42

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 84.56

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 83.86

السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 83.86

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 83.51

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 81.05

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 81.05

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 80.88

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 80.70

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 79.33

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 78.07

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 76.49

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.96

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 75.96

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 74.21

الفني للفنادق المطرية 70.00

ش.مطاعم فني سياحة مطرية 70.00

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 69.80

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 60.00

