الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق دبلوم السياحة والفنادق 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
60% فأكثر.

2 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:


دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%.

دبلوم السالزيان والدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 75%.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.


الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

ويبحث عدد من الطلاب عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحة، ويمكن الاسترشاد من خلال تنسيق العام الماضي 2024، والتي كانت نتائجه كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2025  
 

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 88.42
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 84.56
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 83.86
السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 83.86
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 83.51
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 81.05
العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 81.05
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 80.88
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 80.70
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 79.33
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 78.07
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 76.49
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.96
المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 75.96
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 74.21
الفني للفنادق المطرية 70.00
ش.مطاعم فني سياحة مطرية 70.00
العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 69.80
العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 60.00 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الدبلومات الفنية الحد الادنى للقبول بالكليات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025 الخدمات الفندقية والسياحية المعاهد العالية الخاصة موقع تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

البحث العلمي: إعلان القاهرة الكتلة الابتكارية الوحيدة بأفريقيا يعكس مكانة مصر الريادية

ختام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025 غدا

اليوم، انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

مكتب التنسيق يعلن الموعد النهائي لغلق موقع تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات: أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران sky dream «كيان وهمي»

لطلاب الشهادات الفنية، التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

لطلاب الشهادات الفنية، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

الإفتاء تكشف المراد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

حقيقة تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads